В статье рассказаны обстоятельства саммита НАТО в Брюсселе, который состоялся в июле. В последний день канцлер Германии предложила провести незапланированную встречу за закрытыми дверьми. На ней планировали обсудить Трампа.

За несколько минут до этого опоздавший на заседание Трамп перебил президентов Грузии и Украины, которые говорили о том, что хотят вступить в НАТО и напал на членов Альянса, обозвав их нахлебниками, живущими за счет Америки. Трамп пригрозил, что пойдет своей дорогой, если они немедленно не начнут инвестировать больше в свою безопасность. Его обвинения сконцентрировались на Меркель, хотя большая часть членов Альянса не выделяет на оборону необходимые 2% ВВП. За день до этого он напал на Германию, заявив, что она "находится под полным контролем России" из-за нового газопровода.

Когда из помещения вышел персонал, а лидеры других стран НАТО остолбенели от такого заявления, Грибаускайте выступила в защиту Меркель. Грибаускайте заметила, что Германия прислала в Литву своих военных для защиты от России, а Меркель обязалась больше средств выделять на оборону. К ним присоединились премьер-министры Норвегии и Дании. В это время в другом углу помещения Меркель с коллегами обсуждали, как остановить Трампа, пишет The New Yorker.

Наконец, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте предложил президенту США возможность констатировать победу. Он отметил, что с тех пор, как Трамп возглавил США, союзники по НАТО увеличили свой оборонный бюджет на 70 млн. долларов США.

The New Yorker пишет, что после встречи в беседе с журналистами Трамп лгал, заявив, что союзники капитулировали перед ним и что они готовы обсудить повышения выплат на оборону до 4% ВВП.

Директор Центра восточноевропейских исследований Линас Кояла отметил, что с точки зрения практического сотрудничества с США, кажется, что все работает, но он отметил, что риторика лидеров важна.

По его словам, поведение Грибаускайте показывает тесное сотрудничество Литвы и Германии.

"И президент должна была это акцентировать, упомянув, что в формате НАТО Германия готова быть одним из ведущих государств, и прислать своих военных в страны Балтии", – сказал Кояла.

В следующем году президент Литвы изменится, Меркель также объявила, что уходит с поста канцлера Германии в 2021 году. Политолог в связи с этим акцентировал два момента.

По его словам, важным вопросом остаются санкции в отношении России, особенно, если ситуация в Украине не изменится, и не осуществят Минские соглашения.

"Чувствуется усталость некоторых стран Европы, например, Италия постоянно повторяет, что, возможно, не стоит продлевать санкции. Однако ЕС отзовет санкции только тогда, когда изменится ситуация в Украине, а не авансом", – заметил Кояла.

Он также выразил надежду на то, что Европа не будет использовать Brexit и факторы Трампа, акцентируя, что Европа не нуждается в трансатлантических гарантиях безопасности, нужно создавать автономную систему безопасности.

"Все чаще говорят о европейской армии. До сих пор все европейские лидеры – и Эммануэль Макрон, и Ангела Меркель – говоря об этом, не забывали заметить, что это не противоречит, а только дополняет и укрепляет НАТО. Хотя на практике трудно себе представить реализацию этой идеи, важно, чтобы трансатлантический фактор не остался второстепенным", – заметил Кояла.

По его оценке, это была бы лишь иллюзия. "Она вызвала бы большое и обоснованное беспокойство для таких стран как Литва", – продолжил Кояла.