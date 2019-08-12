"Перед отпуском посыпались вопросы: что планируешь? Где буду - в Литве или за границей? Что буду делать?
Вот - первый день отпуска. И новые вызовы 🙂 Сделана плановая операция, все отлично, чувствую себя хорошо! Благодарю фантастических врачей за заботу и усилия.
Благодарю мою семью, близких и друзей за любовь и поддержку!
Я убежден, что укоренившаяся во время службы привычка ежегодно проверять здоровье, оправдывает себя.
Заботьтесь о своем здоровье и вы! Постоянно, а не только тогда, когда появится потребность. Самое главное - профилактика и превенция.
Всем доброго здравия - с наилучшими пожеланиями!" – писал премьер.
Пресс-секретарь Сквернялиса Томас Бержинскас подробно ничего об операции BNS не сообщил.
"Подробности не предоставляются из уважения к личной жизни премьера и его семьи", – сказал BNS Бержинскас. По его словам, если премьер пожелает, то сам расскажет подробности, когда вернется на работу.
В конце октября 2018 года Сквернялису сделали операцию по коррекции зрения.
Глава правительства Литвы ушел в отпуск с 12 по 14 августа, кроме того, у него будет дополнительный выходной 16 августа, а четверг в Литве - нерабочий день.
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