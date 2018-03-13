Во вторник в первом чтении проект был одобрен 99 депутатами, голосовавшими "за", двое были "против", десять воздержались. Следующее голосование состоится после рассмотрения поправок в комитетах Сейма.

Фракция партии "Порядок и справедливость" перед голосованием заявила, что покидает зал, а поправки называет "пусканием пыли в глаза". Р. Паксас ранее возглавлял эту партию.

"Мы не можем участвовать в таких нечистых интригах и политическом лицемерии. Все это я оцениваю как издевательство над человеком", - заявил в распространенном ранее пресс-релизе староста фракции Витаутас Камблявичюс.

Эти поправки еще в конце срока полномочий Сейма прошлого созыва зарегистрировали консерваторы, чтобы реализовать таким образом решение Страсбургского суда. Они позволят отстраненным путем импичмента лицам баллотироваться в сейм, однако запретят избираться председателем или вице-председателем сейма. Также они не открывают возможности баллотироваться в президенты.

Делегированный правящими "аграриями" премьер Саулюс Сквярнялис заявил, что поправки реализуют решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

"Я считаю, что это решение, которое полностью реализует решение ЕСПЧ, если говорить о нарушениях государства, которые были совершены в отношении его", - сказал глава правительства.

Р. Паксас не может участвовать в президентских и парламентских выборах с 2004 года, когда был отстранен от выполнения президентских обязанностей.

В 2011 году Европейский суд по правам человека постановил, что такой пожизненный запрет баллотироваться является непропорциональным.

Поскольку Литва никак не могла принять поправки к Конституции, который бы отрыли Р. Паксасу путь на выборы, Кабинет министров Совета Европы, осуществляющий наблюдение за выполнением решений Страсбургского суда, применил в отношении Литвы так называемую процедуру усиленного мониторинга.

Три года назад сейм пытался принять поправки к Конституции, которые бы открыли Р. Паксасу путь на выборы, но тогда не хватило голосов в поддержку. Эти поправки позволили бы ему баллотироваться и на парламентских, и на президентских выборах.

Для внесения изменений в Конституцию требуется, чтобы за принятие поправок проголосовали бы минимум 94 депутата. По поправкам должно состояться два голосования с перерывом в три месяца.

Р. Паксас не может участвовать в президентских и парламентских выборах в Литве с 2004 года, когда был смещен путем импичмента с должности президента. Конституционный Суд (КС) Литвы пояснил, что лицо, лишившееся поста в результате импичмента, пожизненно не может занимать должности, связанные с дачей конституционной присяги.