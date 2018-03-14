Такое предложение представили главы оппозиционных партий – консерватор Габриэлюс Ландсбергис, либерал Эугениюс Гентвилас, лидер "Порядка и справедливости" Ремигиюс Жемайтайтис, староста фракции соцдемов Юозас Олекас и староста Смешанной группы депутатов Бронисловас Матялис.

В проекте констатируют, что неудачная процедура импичмента Миндаугасу Бастису дискредитировала имя парламента как слуги народа, лидеры правящего большинства организовали незаконные способы контроля тайного голосования, нарушив принцип тайны и свободного мандата, поэтому лишились права на законных основаниях представлять интересы народа.

По Конституции, досрочные выборы могут провести решением парламента, если их одобрит не меньше 3/5 всех депутатов.

О том, что парламентская оппозиция будет добиваться досрочных выборов, лидер консерваторов заявил 14 марта во время онлайн-конференции на DELFI.

"Мы посоветовались с коллегами, такое больше не может продолжаться. Мотивы, возможно, были разными, они могут быть разные у фракций, но постановление мы регистрируем. Его подпишут все лидеры оппозиционных фракций", – заверил лидер консерваторов.

Во вторник в ходе тайного голосования за лишения Бастиса мандата высказались 72 парламентария, 21 член Сейма был против, а 24 воздержались. Для лишения мандата требуется не менее 85 голосов в поддержку этого предложения.

Конституционный суд (КС) объявил, что этот политик грубо нарушил Конституцию и присягу, скрыл свои связи с бывшим сотрудником КГБ Петром Воейко.

14 марта Бастис отказался от мандата.