В парламенте Литвы пробивает себе дорогу "Закон Магнитского", которым будет запрещен въезд в страну иностранцам, связанным с крупномасштабной коррупцией, отмыванием денег или нарушениями прав человека.
Sergejus Magnitskis
© AFP/Scanpix

Парламентский Комитет по иностранным делам (КИД) в среду единогласно поддержал предусматривающие это поправки к закону, который регламентирует правовое положение иностранцев.

"Это будет применяться как политическая санкция - запрет на въезд в Литовскую Республику тем лицам, которые совершили грубые нарушения с ущемлением прав человека или совершили коррупционные преступления в других государствах. Мы считаем, что это представляет угрозу нашему государству", - сказал BNS после заседания комитета председатель КИД Юозас Бернатонис.

Согласно усовершенствованному комитетом проекту, предлагается запретить иностранцу въезд в Литву не более, чем на пять лет, если имеется серьезное основание полагать, что он совершил в зарубежном государстве тяжкое или очень тяжкое преступление против личности, в результате чего были нарушены права человека и свободы, если он совершил коррупционное преступление, занимался отмыванием денег, подстрекал или иным образом участвовал в совершении таких преступлений, а также если он включен в национальный список нежелательных иностранцев, составленный страной - членом Евросоюза (ЕС), Европейской ассоциации свободной торговли, НАТО.

Предлагается, что решение запретить таким иностранцам въезд в Литву по предложению министра иностранных дел примет министр внутренних дел.

Один из инициаторов проекта, лидер консерваторов Габриэлюс Ландсбергис сказал, что эти поправки подготовлены с учетом дела раскрывшего махинации российских чиновников юриста Сергея Магницкого.

По его словам, как только сейм примет поправки, будет предпринято обращение к министру ИД с просьбой включить в список нежелательных лиц связанных с этим делом российских чиновников.

Закон, названный именем С. Магницкого, в 2012 году приняли США, введя санкции в отношении связанных с нарушениями прав человека российских чиновников. США запретили выдавать им визы и заморозили активы, в этом списке сейчас более 40 фамилий.

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