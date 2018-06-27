В среду комитет решил не ограничиваться проектом, подготовленным представителем Избирательной акции поляков Литвы - Союза христианских семей (ИАПЛ - СХС) Збигневом Единским, и сформировал рабочую группу, которая к октябрю должна будет подготовить необходимые поправки к законам.

В соответствии с проектом ИАПЛ - СХС, предлагается обнародовать сохраняемые сейчас государством в тайне фамилии сделавших признание бывших сотрудников КГБ. Эти данные предлагается рассекретить с 1 января 2019 года.

Сейчас эта информация засекречена на 75 лет, государство гарантировало сделавшим признание лицам, что их фамилии не будут обнародованы. Бывших секретных сотрудников КГБ, которые не сделали признание, на основании архивных данных выявила Люстрационная комиссия и обнародовала их фамилии.

Сейм в первом чтении одобрил этот проект. Критики называют инициативу З. Единского противоречащей правовым обязательствам государства, выгодной Кремлю, поскольку сейчас спецслужбы России не знают, кто из бывших агентов признался в сотрудничестве Литовскому государству.

Представитель ИАПЛ - СХС Збигнев Единский, который представил законопроект, сказал, что не нужно впутываться в грязные игры разведок, а хранить в тайне фамилии бывших сотрудников КГБ якобы несправедливо в отношении бывших диссидентов.

Если в бывшем сотрудничестве с КГБ признают члены сейма, советов муниципалитетов, члены правительства, судьи, прокуроры или назначаемые на эти должности, это признание не считается государственной тайной. Этот факт биографии таких граждан должен быть предан гласности.

Представитель оппозиционных консерваторов Арвидас Анушаускас сказал, что возможен пересмотр срока действия запрета на предание гласности или расширен список должностных лиц, в отношении которых не применяется эта защита, например дипломатами, возможно главами стратегических предприятий.

Литовская разведка в марте этого года, представляя оценку угроз нацбезопасности, заявила, что российские органы безопасности нацелились на государственных служащих, не декларировавших бывшее сотрудничество с КГБ, используя для этого информацию, хранящуюся в российских архивах.

Глава ДГБ Дарюс Яунишкис сказал, что уязвимыми и шантажируемыми в данном случае могут быть, как признавшиеся в бывшем сотрудничестве с КГБ, так и умолчавшие о своих связях.

Когда был объявлен срок для признания в сотрудничестве с секретными службами СССР Люстрационной комиссии, это сделали 1589 человек.

Сохранившиеся документальные материалы КГБ позволяют сделать предположение, что в 1940 - 1991 годах с КГБ Литовской ССР сотрудничало около 118 тыс. человек. Центр исследований геноцида и сопротивления жителей Литвы в январе завершил продолжавшуюся пять лет публикацию данных регистрационного журнала архивных личных дел агентов.

По мнению историков, часть архивных документов КГБ в Литве могла быть уничтожена, а большая часть - вывезена в Россию.