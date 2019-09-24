В парламенте Литве берутся за расследование связи депутата Розовой с российскими дипломатами

86 членов Сейма проголосовали за проведение парламентского расследования, один высказался против и 12 воздержались. КНБО должен провести расследование до 1 декабря.
Расследование также охватит действия политиков, имевших информацию о Розовой. Комитет выяснит, какие решения были приняты спикером Сейма Викторасом Пранцкетисом и другими членами Сейма после ознакомления с информацией об И.Розовой.
Комитет рассмотрит, были ли эти решения, в том числе в отношении командировок И.Розовой, "своевременными и уместными для устранения потенциальных рисков или угроз национальной безопасности".
Комитет также должен будет проверить, правильно ли использовалась полученная от Департамента государственной безопасности (ДГБ )секретная информация, "не использовалась ли она в личных политических или иных целях, что ставит под угрозу национальную безопасность".
Представители оппозиции опасаются, что расследование станет инструментом политической расправы с оппозицией.
Парламентский Комитет по национальной безопасности и обороне решил инициировать расследование скрытых контактов И.Розовой с российскими дипломатами после того, как парламентариям стало известно, что справка Департамента государственной безопасности в январе 2018 года была направлена спикеру Сейма В.Пранцкетису. В документе рекомендовалось отказать И. Розовой в разрешении работать с секретной информацией.
В справке также говорилось о консультациях с российскими дипломатами по вопросу финансовой помощи Альянсу русских. Она также взаимодействовала с Генеральным консулом России Владимиром Малыгиным, который был выслан из Литвы в 2014 году.
Розова считает, что её контакты с российскими дипломатами не были личными, и поэтому ей не нужно было указывать их в вопроснике ДГБ.
В Сейме И.Розова относится к фракции Избирательной акции поляков Литвы - Союза христианских семей (ИАПЛ-СХС).
По информации ДГБ, в разные периоды с российскими дипломатами обсуждались возможности объединения Альянса русских и Избирательной акции поляков Литвы в одну политическую силу.
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