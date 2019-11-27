"Разогнано независимое правление "Литовской почты", фиаско и позор во время командировки в Абу-Даби, ужин за счет денег подчиненных предприятий, злоупотребление парламентской гостиницей и плюс браконьерство – это падение на дно, министра должны убрать", – считает Армонайте, призывая депутатов объявить вотум недоверия.

"Здравомыслящие депутаты должны сплотиться и показать, что в нашей стране не потерпят номенклатурное поведение. Кому-то это казалось нормальным 20 лет назад, но сейчас уже нет. Поэтому я призываю всех – в первую очередь оппозицию, но вместе с тем и правящее большинство присоединиться к подготовке интерпелляции и снять с поста министра транспорта и коммуникаций Наркевича, пока не зафиксировали новые выпады", – сказала Армонайте.

Депутат заметила, что Наркевич, едва вступив в должность, распустил независимое правление "Литовской почты". Вчера его состав заполнили в основном работниками министерства транспорта – как самого министерства, так подчиненных ему учреждений - например, глава Центра Литовского радио и телевидения Ремигиюс Шерис.

Армонайте напоминает, что во время командировки в Абу-Даби не вышел на сцену и не выступил с речью, хотя об этом заявляли в начале мероприятия. Вместо него в дискуссии об искусственном интеллекте участвовал вице-министр Владислав Кондратович, прочитавший текст о присмотре за дорогами.

Армонайте сожалеет, что правящее большинство, заявлявшее о прозрачности, и премьер с президентом не высказывают решительное мнение по вопросу неподходящей деятельности министра.

"Сегодня будут протестовать преподаватели и учителя, врачи, а правящие размахивают над головами других общественных групп новыми налогами, мы же вынуждены наблюдать, как в Литву возвращаются номенклатурные традиции и никто этому не противится. Такого не должно быть", – сказала она.