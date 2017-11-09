Это журналистам подтвердила первый вице-спикер парламента Рима Башкене. По ее словам, если подтвердится, что парламентарий в нетрезвом состоянии, то ему грозит импичмент.

Бальсис в четверг согласился на просьбы журналистов провериться на алкотестере, который показал 1,82 промилле алкоголя у него в организме.

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"Знаю, что он добровольно согласился провериться на алкотестере и признает ту норму, это недопустимо. Безусловно, мы не должны допускать, и он не должен работать в такое время", - сказал журналистам о ситуации спикер парламента Викторас Пранцкетис.

Вместе с тем он подчеркнул, что нужно думать, как помочь парламентарию, потому что алкоголизм - это проблема.

Ранее депутаты парламента Литвы обвинили своего коллегу, старосту смешанной фракции Линаса Бальсиса в том, что он приходит в парламент в нетрезвом виде.

Представитель Литовской партии зеленых Бальсис был избран в парламент на второй срок, ранее он работал советником президента Дали Грибаускайте, журналистом.

Башкене подтвердила журналистам, что Бальсис уехал из парламента на своем автомобиле. Это выяснилось, когда проверили запись видеокамер.

Об этих обстоятельствах сообщили в полицию. То, что Бальсис "плохо себя почувствовал" и уехал из парламента, подтвердила помощница депутата Соната Дирсите.

Спикер парламента Пранцкетис информировал, что об этом сообщили в полицию.

"Мы надеемся, что полиция выполнит свою работу", – сказала DELFI Башкене.

Полиция информировала DELFI, что сейчас ищут автомобиль Бальсиса - темно-серый Vokswagen Caddy. Сообщение поступило в 12.12 ч. Звонившие сказали, что 20 минут назад депутат Бальсис уехал со стоянки у парламента в неизвестном направлении.

Полиция разыскивает депутата, который, возможно, управляет автомобилем, находясь в нетрезвом состоянии.

Карбаускис: возникли подозрения

Лидер ЛСКЗ Рамунас Карбаускис сказал DELFI, что в четверг у журналистов возникли подозрения в связи с состоянием Бальсиса.

"Его проверили на трезвость, алкотестер показал 1,8 промилле. Но поскольку проверка алкотестером журналистов не может считаться официальной, вызвали полицию. Если бы он согласился на проверку, его проверили бы на трезвость официально", - сказал он.

По словам Карбаускиса, охране запретили выпускать депутата на автомобиле со стоянки, если он вздумает сесть за руль. "Есть у человека проблемы. Сочувствую его избирателям – это позор для всего парламента", - сказал он.

На вопрос DELFI, как изжить в парламенте подобные проблемы, Карбаускис отметил, что выход должен искать сам человек.

"Если он сам не хочет решать проблему, то ничего сделать нельзя", - сказал он.

"Запреты тут не помогут", - заметил Карбаускис.

Скверняли считает, что Бальсиса не должны были выпускать

"Это недопустимо и уму непостижимо, человек приходит на работу, возможно, нетрезвым, тем более, когда речь идет о депутате", – сказал премьер-министр Саулюс Сквернялис.

По его словам, если Бальсис сам уехал за рулем автомобиля из парламента, это вообще невозможно понять. По мнению премьера, обязанность всех служащих, включая тех, кто работает в парламенте – пресекать нарушения порядка.

"Если на самом деле были такие данные, однозначно это надо делать, защитить от опасности и самого депутата, и других. Вопрос, почему не вызвали полицию", – сказал Сквернялис.

Вице-спикер Арвидас Некрошюс сказал, что Бальсис, выезжающий из парламента, был записан на видеокамеры, материалы переданы полиции. "Полиция решит, он был за рулем или нет", – сказал Некрошюс.

По его мнению, это плохой пример для общества, это недопустимо.