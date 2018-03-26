Посол России в Литве Александр Удальцов в понедельник, 26 марта, вызван в Министерство иностранных дел.
Russian Ambassador Alexander Udaltsov
© DELFI / Šarūnas Mažeika

Этот шаг предпринят в свете подготовки части стран - членов Евросоюза (ЕС) к объявлению о высылке действующих под дипломатическим прикрытием российских разведчиков.

"Я могу подтвердить, что в МИД вызван посол. О содержании информируем позже", - сказала в понедельник BNS пресс-атташе министра иностранных дел Раса Якилайтене.

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Ранее сообщалось, что Литва и некоторые другие страны ЕС в начале этой недели могут сообщить о высылке российских дипломатов в ответ на отравление бывшего российского двойного агента в Англии.

Как утверждает Департамент госбезопасности Литвы, сейчас лица, связанные с российскими разведслужбами, составляют треть российского дипломатического корпуса в Литве.

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