Этот шаг предпринят в свете подготовки части стран - членов Евросоюза (ЕС) к объявлению о высылке действующих под дипломатическим прикрытием российских разведчиков.
"Я могу подтвердить, что в МИД вызван посол. О содержании информируем позже", - сказала в понедельник BNS пресс-атташе министра иностранных дел Раса Якилайтене.
Ранее сообщалось, что Литва и некоторые другие страны ЕС в начале этой недели могут сообщить о высылке российских дипломатов в ответ на отравление бывшего российского двойного агента в Англии.
Как утверждает Департамент госбезопасности Литвы, сейчас лица, связанные с российскими разведслужбами, составляют треть российского дипломатического корпуса в Литве.
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