В Общий суд ЕС выдвигается кандидатура Валанчюса

Министр сообщил BNS, что В. Валанчюс набрал наибольшее число баллов на конкурсе из восьми кандидатов. По словам министра, это решение комиссия конкурса приняла в середине июня.

Литва назначает в этот суд двух судей. В конце прошлого года в этот суд выдвигались председатель Верховного суда Римвидас Норкус и судья Конституционного суда Гедиминас Мясонис.

Первая кандидатура была утверждена, однако кандидатура Г. Мясониса, как сообщается, было отклонена оценочным комитетом в Люксембурге по причине недостаточных знаний французского языка. Поэтому на второе место был проведен дополнительный конкурс.

Согласно действующему порядку, кандидатуру В. Валанчюса должны еще одобрить не только Сейм и президент, но и специальный комитет.

Скорее всего утверждение состоится после 12 июня, когда даст присягу новый президент Литвы Гитанас Науседа.

В. Валанчюс работает судьей Общего суда ЕС с апреля 2016 года.