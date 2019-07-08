В Общий суд ЕС выдвигается кандидатура Валанчюса

Литовский министр юстиции Эльвинас Янкявичюс заявил, что в Общий суда Евросоюза (Европейский суд общей юрисдикции) будет выдвигаться кандидатура уже работающего там Виргиниюса Валанчюса.
(iš kairės į dešinę) Juozas Bernatonis, Virgilijus Valančius ir Henrikas Mickevičius (S.Jacinevičienės-Baltaduonės nuotr.)

Министр сообщил BNS, что В. Валанчюс набрал наибольшее число баллов на конкурсе из восьми кандидатов. По словам министра, это решение комиссия конкурса приняла в середине июня.

Литва назначает в этот суд двух судей. В конце прошлого года в этот суд выдвигались председатель Верховного суда Римвидас Норкус и судья Конституционного суда Гедиминас Мясонис.

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Первая кандидатура была утверждена, однако кандидатура Г. Мясониса, как сообщается, было отклонена оценочным комитетом в Люксембурге по причине недостаточных знаний французского языка. Поэтому на второе место был проведен дополнительный конкурс.

Согласно действующему порядку, кандидатуру В. Валанчюса должны еще одобрить не только Сейм и президент, но и специальный комитет.

Скорее всего утверждение состоится после 12 июня, когда даст присягу новый президент Литвы Гитанас Науседа.

В. Валанчюс работает судьей Общего суда ЕС с апреля 2016 года.

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