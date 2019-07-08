В Общий суд ЕС выдвигается кандидатура Валанчюса

Министр сообщил BNS, что В. Валанчюс набрал наибольшее число баллов на конкурсе из восьми кандидатов. По словам министра, это решение комиссия конкурса приняла в середине июня.
Литва назначает в этот суд двух судей. В конце прошлого года в этот суд выдвигались председатель Верховного суда Римвидас Норкус и судья Конституционного суда Гедиминас Мясонис.
Первая кандидатура была утверждена, однако кандидатура Г. Мясониса, как сообщается, было отклонена оценочным комитетом в Люксембурге по причине недостаточных знаний французского языка. Поэтому на второе место был проведен дополнительный конкурс.
Согласно действующему порядку, кандидатуру В. Валанчюса должны еще одобрить не только Сейм и президент, но и специальный комитет.
Скорее всего утверждение состоится после 12 июня, когда даст присягу новый президент Литвы Гитанас Науседа.
В. Валанчюс работает судьей Общего суда ЕС с апреля 2016 года.
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