"Цель этой инициативы - чтобы право на труд и одинаковую зарплату, право на учебу и здравоохранение, участие в принятии важных для общества решений наконец-то стало не декларативным, а реальным, чтобы перемены ощутило как можно больше женщин", – сказано в сообщении.
По словам Грибаускайте, равенство уже утверждено в законах многих стран, но не в реальной жизни.
Экс-президент отметила, что активное сотрудничество послов этой инициативы из разных стран и прогресс в этой сфере приведет к прогрессу в других сферах, а в целом это, по подсчетам экономистов, ускорит рост глобальной экономики на десятки триллионов долларов.
Грибаускайте сказала, что большая активность женщин и лидерство значительно способствовало бы решению актуальной во всем мире проблемы – насилия в ближайшем окружении. Жертвами такого насилия чаще всего бывают дети и женщины.
Ежегодный форум Concordia Annual Summit - одно из мероприятий Генассамблеи ООН. Грибаускайте на него пригласили как почетного гостя, одну из немногих женщин-президентов, которая возглавляла страну 10 лет подряд и пять лет возглавляла Совет женщин-лидеров мира (CWWL).
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