"Сегодня мы создали фракцию ДЛЛ, фракция избрала руководителя, руководитель - Э. Гентвилас, заместитель - Ричардас Юшка", - сказала в четверг после заседания фракции журналистам лидер либералов Виктория Чмилите-Нильсен.
Левоцентристские партии, которые образовали правящую коалицию, вносят ее кандидатуру на должность председателя Сейма.
В новый Сейм избрано 13 представителей ДЛЛ, однако после избрания В. Чмилите-Нильсен спикером ей придется приостановить свое членство во фракции.
В соответствии с уставом Сейма, председатель Сейма должен остановить свою деятельность во фракции.
В пятницу состоится первое заседание Сейма Литвы нового созыва.
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