Кандидатуру Ж. Вайчюнаса отборочная комиссия МИД должна была рассмотреть на этой неделе, но решением министра иностранных дел Линаса Линкявичюса этот вопрос не был включен в повестку дня.
38-летний Ж. Вайчюнас возглавляет Министерство энергетики с 2016 года. До этого он был атташе по вопросам энергетики в представительстве Литвы в Брюсселе.
Глава МИД решил остановить процедуры после того, как не назначать Ж. Вайчюнаса призывали победившие на парламентских выборах консерваторы. Последние критикуют Ж. Вайчюнаса за тактику в деле блокировки доступа электроэнергии с Белорусской АЭС на рынок Балтийских стран.
Решение о назначении консулов принимает министр иностранных дел. Ни МИД, ни Ж. Вайчюнас не комментируют ситуацию, отбор кандидатов на дипломатические должности проходит непублично.
Большое напряжение в дипломатии Литвы в последнее время связано и с дискуссиями по назначению послов в Вашингтоне и Брюсселе. Эти две важные для страны дипмиссии работают без руководителей с конца лета.
На этой неделе президент Литвы Гитанас Науседа подтвердил, что хочет видеть послом миссии Литвы при Евросоюзе работающего сейчас в Еврокомиссии Вигандаса Янкунаса, работавшего вместе с Г. Науседой во время президентской кампании.
Критики считают, что В. Янкунасу не хватает опыта для этой важной должности, а его опыт в ЕК противоречив.
Кандидатуры послов должны согласовывать президент, премьер Комитет по иностранным делам Сейма.
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