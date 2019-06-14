В четверг в министерстве иностранных дел Литвы (МИД) обсуждались возможности объединить европейски настроенные неправительственные организации (НПО) в одну платформу.
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"Для того, что нынешняя высокая поддержка членства в Евросоюзе со стороны общественности Литвы была прочной, она должна основываться на прочных знаниях. Знания появляются, когда мы говорим, и это важный вклад неправительственного сектора", – отметил в пресс-релизе заместитель министра иностpанных дел Литвы Альбинас Занавичюс.

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В МИД состоялась ежегодная встреча неправительственных организаций

Министерство отмечает, что участники встречи выразили твердую поддержку платформы Европейского движения в Литве, которая бы могла объединить различные неправительственные организации, стремящиеся к развитию конкретных европейских идей и ценностей", – говорится в сообщении МИД.

Во встрече также принял участие глава представительства Еврокомиссии в Литве Арнольдас Пранцкявичюс, генеральный секретарь Европейского движения Петрос Фассулас.

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