В сообщении МИД говорится, что этот политик "внес весомый вклад в оказание помощи Литве, ее обороне и безопасности граждан, поддерживал тесные связи между Европой и США, выступал за трансатлантическое сотрудничество, важность военной помощи Европе".
В мероприятии примет участие глава МИД Линас Линкявичюс, экс-президент Валдас Адамкус, председатель Верховного совета Литвы - Восстановительного сейма Витаутас Ландсбергис, посол США в Литве Энн Холл.
Будет также открыта фотовыставка визитов Дж. Маккейна в Литву и встреч с литовскими делегациями.
Дж. Маккейн был одним из активнейших сторонников членства Балтийских страна в НАТО, активно выступал за отправку военных США в регион.
Сенатор скончался 25 августа прошлого года после тяжелой болезни.
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