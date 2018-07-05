Главы государств откроют в вильнюсском Дворце правителей Выставку флорентийского ренессанса и барокко, примут участие в торжественном поднятии флагов стран Балтии по случаю Дня государственности Литвы.
"Дипломатические отношения Литвы и Италии уходят корнями еще в XV век, когда Великое Княжество Литовское поддерживало активные связи с Венецианской республикой. Сегодня Италия является близким союзником, партнером в ЕС, важным и растущим экспортным рынком", - отмечается в сообщении президента.
Главы государств обсудят ситуацию в сфере европейской безопасности, цели стран на приближающемся саммите НАТО. Итальянские военные дислоцированы в международном батальоне НАТО в Латвии, а представители ВВС Италии не раз выполняли миссию Балтийского воздушного патрулирования.
Президента Италии в ходе государственного визита сопровождает его дочь Лаура Маттарелла и министр иностранных дел. Это первый государственный визит президента Италии в Литву.
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