Как сообщила администрация президента, на встречах с гостящим в Литве в течение нескольких дней С. Маттареллой президент Литвы Даля Грибаускайте обсудит укрепление двухсторонних отношений, сотрудничество Литвы и Италии с Евросоюзом и НАТО.
Sergio Mattarella
© Reuters / Scanpix

Главы государств откроют в вильнюсском Дворце правителей Выставку флорентийского ренессанса и барокко, примут участие в торжественном поднятии флагов стран Балтии по случаю Дня государственности Литвы.

"Дипломатические отношения Литвы и Италии уходят корнями еще в XV век, когда Великое Княжество Литовское поддерживало активные связи с Венецианской республикой. Сегодня Италия является близким союзником, партнером в ЕС, важным и растущим экспортным рынком", - отмечается в сообщении президента.

Главы государств обсудят ситуацию в сфере европейской безопасности, цели стран на приближающемся саммите НАТО. Итальянские военные дислоцированы в международном батальоне НАТО в Латвии, а представители ВВС Италии не раз выполняли миссию Балтийского воздушного патрулирования.

Президента Италии в ходе государственного визита сопровождает его дочь Лаура Маттарелла и министр иностранных дел. Это первый государственный визит президента Италии в Литву.

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