В четверг после обеда самолет с А.Дудой на борту приземлился в Вильнюсском аэропорту, подтвердила BNS представитель посольства Польши по связям с общественностью Малгожата Мозыро.
Польскую делегацию встречал министр обороны Раймундас Кароблис.
В четверг А. Дуда встретится с президентом Литвы Гитанасом Науседой, а в пятницу примет участие в церемонии захоронения останков участников Восстания против Российской империи 1863-1864 годов.
Г. Науседа и А. Дуда обсудят политические и экономические отношения, вопросы региональной и энергетической безопасности, сотрудничество в рамках НАТО, Евросоюза и повестку Восточного партнерства, сообщила администрация президента Литвы.
В программе визита польского президента намечалась встреча вежливости с премьером Саулюсом Сквернялисом, однако она по соглашению двух сторон была отложена, сообщил в четверг BNS представитель премьера по связям с общественностью Томас Бержинскас.
В четверг у С. Сквернялиса выходной по нетрудоспособности.
В пятницу президенты Литвы и Польши с супругами в Вильнюсе примут участие в похоронах лидеров восстания Зигмантаса Серакаускаса, Константинаса Калинаускаса и ещё 18 повстанцев.
В церемонии также примут участие вице-премьер Беларуси Игорь Петришенко, представители правительств Латвии и Украины.
Литовско-польское восстание против Российской империи имело место в 1863-1864 годов. Лидеры восстания были казнены в 1864 году. Их останки были найден в 2017 году при приведении в порядок склонов горы Гедиминаса.
А.Дуда в четверг возложит цветы у Мавзолея польского маршала Юзефа Пилсудского на вильнюсском кладбище Расу.
В Литву с двухдневным визитом прибыл президент Польши
В Литву с двухдневным визитом прибыл польский...
Министр: обсуждение финансирования обороны посылает неправильный сигнал союзникам (9)
Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис заявил, что...
МВФ призывает Литву ускорять реформы в сферах здравоохранения и образования (4)
Миссия Международного валютного фонда ( МВФ ),...
Карбаускис: общество не поймёт рост оборонного бюджета без выделения средств учителям (3)
В четверг лидер правящих "крестьян" Рамунас Карбаускис...
Сейм Литвы одобрил повышение акцизов на алкоголь, бензин и дизельное топливо (40)
Парламент Литвы в четверг после обсуждения одобрил...
TOP новостей
Фонд социального страхования: каждый третий житель Литвы получает 1277 евро в месяц и больше (183)
Зарплаты в Литве продолжают расти – об этом сообщает...
Обналичить деньги в Литве будет все сложнее: какой предлагают выход (117)
450 000 – такое количество жителей Литвы не пользуется...
В Литве заговорили о новой форме дополнительных выходных: бизнес не спешит на помощь президенту (7)
Предложение президента Литвы Гитанаса Науседы о...
Прокуроры провели пресс-конференцию: в подвале одного дома в Литве обнаружен 1 млн. евро наличными (15)
Служба расследования финансовых преступлений ( СРФП )...
Последствия алитусского пожара: матери хотят проверить качество своего молока (5)
Кормящие матери из Алитуса говорят, что хотят...