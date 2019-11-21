В Литву с двухдневным визитом прибыл президент Польши

В четверг после обеда самолет с А.Дудой на борту приземлился в Вильнюсском аэропорту, подтвердила BNS представитель посольства Польши по связям с общественностью Малгожата Мозыро.

Польскую делегацию встречал министр обороны Раймундас Кароблис.

В четверг А. Дуда встретится с президентом Литвы Гитанасом Науседой, а в пятницу примет участие в церемонии захоронения останков участников Восстания против Российской империи 1863-1864 годов.

Г. Науседа и А. Дуда обсудят политические и экономические отношения, вопросы региональной и энергетической безопасности, сотрудничество в рамках НАТО, Евросоюза и повестку Восточного партнерства, сообщила администрация президента Литвы.

В программе визита польского президента намечалась встреча вежливости с премьером Саулюсом Сквернялисом, однако она по соглашению двух сторон была отложена, сообщил в четверг BNS представитель премьера по связям с общественностью Томас Бержинскас.

В четверг у С. Сквернялиса выходной по нетрудоспособности.

В пятницу президенты Литвы и Польши с супругами в Вильнюсе примут участие в похоронах лидеров восстания Зигмантаса Серакаускаса, Константинаса Калинаускаса и ещё 18 повстанцев.

В церемонии также примут участие вице-премьер Беларуси Игорь Петришенко, представители правительств Латвии и Украины.

Литовско-польское восстание против Российской империи имело место в 1863-1864 годов. Лидеры восстания были казнены в 1864 году. Их останки были найден в 2017 году при приведении в порядок склонов горы Гедиминаса.

А.Дуда в четверг возложит цветы у Мавзолея польского маршала Юзефа Пилсудского на вильнюсском кладбище Расу.