На этой неделе в Вильнюс прибывает премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, сообщила в понедельник пресс-служба литовского правительства.
Andrzej Duda
© DELFI / Tomas Vinickas

На планирующейся в пятницу встрече премьеров Литвы и Польши намечается обсудить инициативы по активизации двухстороннего межправительственного сотрудничества во всех сферах экономики, а также с целью повышения региональной безопасности.

В этот же день в Литве также состоится встреча премьеров в рамках Совета министров Балтийских стран, на которой также пойдет речь о более тесном диалоге Балтийских стран с Польшей.

На встрече премьеров Литвы и Польши основное внимание будет уделено реализации проекта синхронизации линий электропередачи трех Балтийских стран с Европой, проектам регионального значения Via Baltika, Rail Baltika, GIPL (газовая смычка с Польшей), а также укреплению торгово-экономического сотрудничества.

В этом году странам Евросоюза, возможно, придется прибегнуть к санкциям в отношении Польши по причине правовой реформы. Дипломаты отмечают, что вероятно, что Литва в при таком голосовании воздержится.

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