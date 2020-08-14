В Литву прибывает президент Эстонии

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Президент Литвы Гитанас Науседа обсудит с ней ситуацию в Беларуси, двустороннее сотрудничество в сфере обороны, энергетические и транспортные проекты.
Это первый визит Кальюлайд в Литву.
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