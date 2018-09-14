Грибаускайте намерена обсудить с Меркель актуальные вопросы повестки работы ЕС, сотрудничество в сфере обороны, экономические связи, сказано в сообщении администрации президента Литвы.

Меркель также посетит Руклу, где встретится с немецкими военными, которые возглавляют дислоцированный в прошлом году в Литве международный батальон НАТО.

Лидеры Германии и Литвы обсудят ответ ЕС на вызовы миграции, процесс выхода Великобритании из ЕС, новый многолетний бюджет блока.

После двухсторонней встречи Грибаускайте и Меркель планируется встреча с премьер-министрами Балтийских стран.

"На фоне растущего популизма, национализма, изоляционных настроений Европе особо необходимо ответственное лидерство, поэтому Литва твердо поддерживает усилия Германии и канцлера Меркель по укреплению ЕС и его роли в мире", - отмечается в пресс-релизе президентской администрации.

Литва стремится к тому, чтобы возглавляемый Германией международный батальон НАТО в Литве был укреплен элементами воздушной и морской обороны.

Германия - одна из основных партнеров Литвы в приобретении вооружения. Литва закупает у Германии боевые машины пехоты, самоходные гаубицы, бронированные машины, артиллерийские орудия для судов ВМС, автоматические винтовки и гранатометы.

Германия также третий крупнейший иностранный инвестор в Литве - производитель автодеталей Continental летом приступил к строительству завода стоимостью 95 млн. евро в Каунасской свободной экономической зоне. Это крупнейшая инвестиция в производственный сектор Литвы за последние 20 лет.

Это будет третий визит Меркель в Литву.