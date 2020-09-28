Это первый визит президента Франции в Литву за почти двадцать лет.

Президент Литвы Гитанас Науседа и находящаяся в Вильнюсе лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская призвали Макрона взять на себя роль посредника в урегулировании политического кризиса в Беларуси.

Науседа и Макрон также намерены подробно обсудить отношения с Россией.

Накануне визита в Вильнюс Э. Макрон заявил, что президент Беларуси Александр Лукашенко, которого Запад не признает из-за фальсификации результатов выборов, должен уйти с должности.

Представители Макрона сообщили, что он готов встретиться с Вильнюсе с Тихановской.

Президент Франции проведет в Литву два дня. Во вторник он посетит служащих в Рукле в составе батальона НАТО французских военных.