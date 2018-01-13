Премьер Японии прибыл в Литву во второй половине дня в субботу после посещения Эстонии и Латвии. Впоследствии он продолжит поездку и посетит Болгарию, Сербию и Румынию.
Накануне визита Абэ призвал максимально усилить давление на Северную Корею из-за ее ядерной программы.
Советник президента Литвы по внешней политике говорит, что двусторонние связи Литвы и Японии в области безопасности в последние годы стали более интенсивными.
"Понимание того, что означает небезопасное соседство - это объединяющий страны элемент. Мы видим, что сотрудничество в вопросе безопасности стало более интенсивным, в 2016 году мы видели японские военные корабли в Клайпеде, сотрудничали с Японией в Афганистане", - сказал BNS Нериюс Алексеюнас.
"Относительно Северной Кореи у нас понимание сходное, мы одинаково оцениваем угрозы, исходящие от Северной Кореи, и говорим, что международное сообщество должно проявлять активность в принятии и проведении в жизнь санкций", - добавил дипломат.
Япония является третьей по величине экономикой в мире. Премьер Абэ приехал в Литву с делегацией предпринимателей. По словам Алексеюнаса, Литва экспортирует в Японию лазеры, укрепляются связи между странами в области финансовых технологий.
Алексеюнас уверяет, что рухнувшие планы инвестиций японской корпорации Hitachi в новую атомную станцию не подорвали доверия к Литве и не мешают развивать контакты в других сферах.
"Этот этап отношений мы завершили. Теперь мы смотрим вперед и говорим с японцами о будущем, а также о том, что мы можем делать совместно в области энергетики, начиная с обновляющихся источников энергии и заканчивая терминалами сжиженного природного газа", - сказал советник президента.
В воскресенье премьер Японии почтит на вильнюсском Антакальнисском кладбище память погибших за свободу и независимость Литвы, а потом отправится в Каунас. В этом городе он посетит дом Сугихары - бывшее консульство Японии, в котором вице-консул Сугихара в 1940 году выдал несколько тысяч виз еврейским беженцам. Это позволило им избежать Холокоста.
Абэ - первый премьер Японии, который посетит Литву. В 2017 году Литву посетил император Японии Акихито.
Глава МИД заверил: позиция Литвы в вопросе отношений с Россией не меняется (72)
Министр иностранных дел Линас Линкявичюс заверил, что...
Сейм: крупные сделки государственных предприятий будут проверяться (23)
Специальная правительственная комиссия сможет...
"Закон Магнитского": 49 россиянам запретили въезд в Литву (86)
Литовский министр внутренних дел Эймутис Мисюнас в...
Глава МИД Литвы: нужно вернуться к обсуждению совместных закупок вооружений (15)
Литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс...
TOP новостей
Попавшая под советский танк 13 января женщина: мне в глаза говорили, что я рассказываю сказки (403)
Фотомонтаж. Такую версию о фотографии, сделанной во...
Владимир Ярмоленко о событиях 13 января: ракетница против калашниковых, последнее причастие, "человек Ельцина" и вставшие БТРы (49)
Ночью 13 января 1991 года в задании Верховного Совета...
Поздравления глав государства: костры 13 января зажгли вечный огонь свободы (155)
По случаю памятного дня 13 января премьер-министр Литвы...
Шимашюс предлагает назвать сквер у посольства сквером Российской демократии (41)
Консерваторы предложили назвать именем убитого...
Литва уже не исчезает? В декабре иммиграция была выше эмиграции (151)
В декабре 2017 года из Литвы уехали 2835 человек, а...