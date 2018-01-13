Премьер Японии прибыл в Литву во второй половине дня в субботу после посещения Эстонии и Латвии. Впоследствии он продолжит поездку и посетит Болгарию, Сербию и Румынию.

Накануне визита Абэ призвал максимально усилить давление на Северную Корею из-за ее ядерной программы.

Советник президента Литвы по внешней политике говорит, что двусторонние связи Литвы и Японии в области безопасности в последние годы стали более интенсивными.

"Понимание того, что означает небезопасное соседство - это объединяющий страны элемент. Мы видим, что сотрудничество в вопросе безопасности стало более интенсивным, в 2016 году мы видели японские военные корабли в Клайпеде, сотрудничали с Японией в Афганистане", - сказал BNS Нериюс Алексеюнас.

"Относительно Северной Кореи у нас понимание сходное, мы одинаково оцениваем угрозы, исходящие от Северной Кореи, и говорим, что международное сообщество должно проявлять активность в принятии и проведении в жизнь санкций", - добавил дипломат.

Япония является третьей по величине экономикой в мире. Премьер Абэ приехал в Литву с делегацией предпринимателей. По словам Алексеюнаса, Литва экспортирует в Японию лазеры, укрепляются связи между странами в области финансовых технологий.

Алексеюнас уверяет, что рухнувшие планы инвестиций японской корпорации Hitachi в новую атомную станцию не подорвали доверия к Литве и не мешают развивать контакты в других сферах.

"Этот этап отношений мы завершили. Теперь мы смотрим вперед и говорим с японцами о будущем, а также о том, что мы можем делать совместно в области энергетики, начиная с обновляющихся источников энергии и заканчивая терминалами сжиженного природного газа", - сказал советник президента.

В воскресенье премьер Японии почтит на вильнюсском Антакальнисском кладбище память погибших за свободу и независимость Литвы, а потом отправится в Каунас. В этом городе он посетит дом Сугихары - бывшее консульство Японии, в котором вице-консул Сугихара в 1940 году выдал несколько тысяч виз еврейским беженцам. Это позволило им избежать Холокоста.

Абэ - первый премьер Японии, который посетит Литву. В 2017 году Литву посетил император Японии Акихито.