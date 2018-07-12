"На встрече в верхах признана недостаточность ПВО в странах Балтии и поручено военному руководству НАТО взвесить имеющиеся риски, а также до середины 2019 года внести предложения для принятия дальнейших решений", - говорится в пресс-релизе.
Пресс-служба президента указала BNS, что такое поручение зафиксировано "в утвержденным на саммите документах, которые засекречены".
У Литвы есть ракетные комплексы ближней дальности и она покупает системы средней дальности, но пока не может позволить себе покупку ракет большой дальности, таких, как Patriot, которые могут сбивать самолеты или баллистические ракеты.
Литва надеется, что эти ракетные комплексы в Балтийских странах будут ротироваться союзниками. Первый раз на учения в Литву ракеты Patriot американские военные привезли летом прошлого года.
Литва также добивается внесения изменений в мандат миссии воздушной полиции НАТО, чтобы она стала миссией ПВО. Для эффективной ПВО также важны радары, соглашения об обмене информацией и военные планы, как в случае конфликта нейтрализовать размещенные в Калинининградской области российские военные мощности.
Россия дислоцирвоала в Калининградской области комплексы "Искандер", которые могут нести ядерное оружие и которые в случае кризиса или войны затруднят операции НАТО в регионе Балтийского моря. Когда начинался саммит НАТО, российские военные сообщили о начале учений с ракетами "Искандер".
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