Ее возглавляет член сейма, экс-премьер Гедиминас Киркилас.
"Это означает, что монополья на социал-демократию закончилась. У нас есть две партии социал-демократического направления в Литве", - заявил в пятницу Г. Киркилас на пресс-конференции в парламенте.
По его словам, потребность в такой партии демонстрирует то, что ее учредителями стали около 4 тыс. человек. Г. Киркилас отметил, что в ЛСДТП вступили около тысячи бывших социал-демократов, столько же бывших членов Партии труда и столько же бывших членов партии "Порядок и справедливость".
"В партию пришли около 40% людей, которые были беспартийными", - отметил он.
Учредительный съезд ЛСДТП состоялся 24 марта.
Толчком к созданию новой социал-демократической партии послужил произошедший в прошлом году раскол в материнской Литовской социал-демократической партии, когда ее председателем был избран Гинтаутас Палуцкас. Последний, критикуемый партнерами за бездействие, инициировал выход партии из правящей коалиции с "крестьянами".
Однако это решение партии тогда не одобрила часть влиятельных однопартийцев-старожилов, которые вышли из партии, создали отдельную Фракцию социал-демократической трудовой партии в сейме и подписали соглашение о коалиционном сотрудничестве с фракцией правящего Литовского союза крестьян и зеленых.
Членами новой партии стали все члены парламентской фракции СДТП, за исключением бывшего премьера Альгирдаса Буткявичюса и парламентария Антанаса Винкуса.
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