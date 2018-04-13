В четверг Министерство юстиции зарегистрировало Литовскую социал-демократическую трудовую партию (ЛСДТП), созданную после раскола Социал-демократической партии.
Gediminas Kirkilas
© DELFI / Orestas Gurevičius

Ее возглавляет член сейма, экс-премьер Гедиминас Киркилас.

"Это означает, что монополья на социал-демократию закончилась. У нас есть две партии социал-демократического направления в Литве", - заявил в пятницу Г. Киркилас на пресс-конференции в парламенте.

Статьи по теме:
Новейшие рейтинги: выделяются два лидера  (13)
Соцдемы-"отщепенцы" создали новую политическую партию  (31)

По его словам, потребность в такой партии демонстрирует то, что ее учредителями стали около 4 тыс. человек. Г. Киркилас отметил, что в ЛСДТП вступили около тысячи бывших социал-демократов, столько же бывших членов Партии труда и столько же бывших членов партии "Порядок и справедливость".

"В партию пришли около 40% людей, которые были беспартийными", - отметил он.

Учредительный съезд ЛСДТП состоялся 24 марта.

Толчком к созданию новой социал-демократической партии послужил произошедший в прошлом году раскол в материнской Литовской социал-демократической партии, когда ее председателем был избран Гинтаутас Палуцкас. Последний, критикуемый партнерами за бездействие, инициировал выход партии из правящей коалиции с "крестьянами".

Однако это решение партии тогда не одобрила часть влиятельных однопартийцев-старожилов, которые вышли из партии, создали отдельную Фракцию социал-демократической трудовой партии в сейме и подписали соглашение о коалиционном сотрудничестве с фракцией правящего Литовского союза крестьян и зеленых.

Членами новой партии стали все члены парламентской фракции СДТП, за исключением бывшего премьера Альгирдаса Буткявичюса и парламентария Антанаса Винкуса.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

Кем может стать Грибаускайте после завершения срока полномочий (229)

Где строить дом, президент Литвы Даля Грибаускайте...

Отколовшиеся социал-демократы предупреждают о "радикально левых" в Европе (13)

Отклонившиеся от Социал-демократической партии Литвы...

Политика

Киркилас намекнул, кто может стать кандидатом в министры юстиции

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис на следующей...

В Литве зарегистрирована Литовская социал-демократическая трудовая партия (2)

В четверг Министерство юстиции зарегистрировало...

Эксперты: Грибаускайте - среди фаворитов на пост главы Совета Европы (76)

Согласно опубликованному в четверг опросу работников и...

Премьер Литвы: вместо политического Nord Stream 2 надо развивать украинские газопроводы (83)

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис одобряет...

Президент Литвы: Маркаускас не может оставаться на своем посту дополнено комментарием Сквернялиса (20)

Президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что...

TOP новостей

За одежду и обувь жители Литвы платят дороже, чем среднестатистический европеец (16)

После затянувшегося и быстрого роста цен можно...

Naujoji Vilnia Naujosios Vilnios bendruomenės atsiųstos rajono nuotraukos Naujosios Vilnios bendruomenės atsiųstos rajono nuotraukos Naujosios Vilnios bendruomenės atsiųstos rajono nuotraukos Naujosios Vilnios bendruomenės atsiųstos rajono nuotraukos

Ответ жителей Новой Вильни: не уехали бы отсюда, даже если бы нам заплатили (8)

На этой неделе на портале DELFI появилась статья под...

Фавориты опроса о предстоящих президентских выборах - Науседа, Матийошайтис, Сквернялис (8)

Наиболее яркими возможными кандидатами на предстоящих...

Игла Путина. К яйцу подобрались, осталось пробить скорлупу (126)

Участники V Форума Свободной России , который прошел в...

Киркилас намекнул, кто может стать кандидатом в министры юстиции

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис на следующей...