Меморандум не подписала Литовская конфедерация профсоюзов, председатель которой Инга Ругинене сказала, что в документе нет реального обязательства работодателей не снижать зарплаты.
Меморандум подписали профсоюзы "Солидарность", "Содружество", ассоциации Infobalt, Investors’ Forum, Литовская конфедерация работодателей, бизнеса и промышленников, и Литовская ассоциация торговой, ремесленной и промышленной палат.
"На прошлой неделе президент представил парламенту проект законов, которые помогут смягчить падение экономики. Одна из главных осей - снижение подоходного налога на трудовые доходы. Мы надеемся, что это решение увеличит доходы жителей и побудит потребление, а также будет способствовать амортизации экономики", - сказал советник президента Симонас Крепшта.
На пресс-конференции президент Литовской ассоциации промышленников Робертас Даргиас сказал, что налоги на труд в Литве слушком высокие.
"Надо пересмотреть налоговую систему. Конечно, не при таких условиях, не перед лицом пандемии. Это акт доброй воли – временно, до нового года снизить подоходный налог. Мы поддержим эту идею и будем добиваться, чтобы компании не снижали зарплаты своих работников на ту сумму, на какую снизится подоходный налог", – сказал он, подчеркнув, что это не обязательство.
"На сегодняшний день компании не могут принять такие обязательства, чтобы документ стал обязательным. Решение в руках парламента", – сказал он.
Президент Гитанас Науседа предложил парламенту до конца года снизить ПН на 5% и на год раньше увеличить необлагаемый налогами минимум на 50 евро.
Согласно подсчетам, в результате в бюджет поступит на 500 млн. евро меньше доходов.
В меморандуме сказано, что если парламент уменьшит ПН, то работодатели не будут снижать зарплаты.
Правительство предложение Науседы не одобрило. Отмечают, что такое решение на пользу людям с большими доходами, кроме того, если люди согласятся изменить трудовой договор, работодатели могут оставить разницу себе.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
В Литве заключено соглашение: в обмен на снижение налогов работодатели обещают не снижать зарплаты (11)
В понедельник в президентском дворце представители...
Жительница Вильнюса рассказала, почему при первой возможности уехала из одного из столичных районов (10)
Есть разные причины, по которым жители решают поменять...
В Литве открываются начальные школы: что делать родителям (10)
С 25 мая в Литве ученики начальных классов могут...
Экономист: реальный уровень безработицы выяснится во второй половине лета (9)
Реальный уровень безработицы, вызванный пандемией ,...
За сутки в Литве подтверждено 12 новых случаев коронавируса (22)
За минувшие сутки в Литве подтверждено 12 новых случаев...