Меморандум не подписала Литовская конфедерация профсоюзов, председатель которой Инга Ругинене сказала, что в документе нет реального обязательства работодателей не снижать зарплаты.

Меморандум подписали профсоюзы "Солидарность", "Содружество", ассоциации Infobalt, Investors’ Forum, Литовская конфедерация работодателей, бизнеса и промышленников, и Литовская ассоциация торговой, ремесленной и промышленной палат.

"На прошлой неделе президент представил парламенту проект законов, которые помогут смягчить падение экономики. Одна из главных осей - снижение подоходного налога на трудовые доходы. Мы надеемся, что это решение увеличит доходы жителей и побудит потребление, а также будет способствовать амортизации экономики", - сказал советник президента Симонас Крепшта.

На пресс-конференции президент Литовской ассоциации промышленников Робертас Даргиас сказал, что налоги на труд в Литве слушком высокие.

"Надо пересмотреть налоговую систему. Конечно, не при таких условиях, не перед лицом пандемии. Это акт доброй воли – временно, до нового года снизить подоходный налог. Мы поддержим эту идею и будем добиваться, чтобы компании не снижали зарплаты своих работников на ту сумму, на какую снизится подоходный налог", – сказал он, подчеркнув, что это не обязательство.

"На сегодняшний день компании не могут принять такие обязательства, чтобы документ стал обязательным. Решение в руках парламента", – сказал он.

Президент Гитанас Науседа предложил парламенту до конца года снизить ПН на 5% и на год раньше увеличить необлагаемый налогами минимум на 50 евро.

Согласно подсчетам, в результате в бюджет поступит на 500 млн. евро меньше доходов.

В меморандуме сказано, что если парламент уменьшит ПН, то работодатели не будут снижать зарплаты.

Правительство предложение Науседы не одобрило. Отмечают, что такое решение на пользу людям с большими доходами, кроме того, если люди согласятся изменить трудовой договор, работодатели могут оставить разницу себе.