Они выступили с такой инициативой по поводу четвертой годовщины аннексии Россией украинского полуострова.

В сообщении говорится, что цель группы - поддерживать и продвигать инициативы по восстановлению территориальной целостности Украины.

"Осуществленная Россией аннексия Крыма - грубое нарушение важнейших принципов международного права и европейской системы безопасности. Санкции Евросоюза и других отдельных государств, применённые в отношении России в связи с этим действием, свидетельствуют о политическом определении международного сообщества", - отмечает созданная группа.

Среди ее членов - десять депутатов Сейма Литвы, журналисты Моника Гарбачяускайте-Будрене, Томас Дапкус, Владимирас Лаучюс, политологи, историки.

"Мы стремимся к тому, что создание Группы друзей украинского Крыма в Литве стало бы стимулом для аналогичных инициатив и в других государствах Запада", - отметил в пресс-релизе один из инициаторов основания группы, член Сейма Лауринас Кащюнас.

Россия аннексировала Крым в марте 2014 года, когда в Киеве был свергнут президент Украины Виктор Янукович, которого поддерживала Москва.