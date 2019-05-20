Аналогичная резолюция в начале мае принята в Латвии.

"Вспоминая боль и мучения крымских татар, мы добиваемся, чтобы парламент Литвы признал совершенные в 1944 году Советским Союзом преступления против крымско-татарского народа геноцидом", - сказал Л. Кащюнас для пресс-релиза.

"Для преступления коммунистического режима нет срока давности", - добавил А. Ажубалис.

По мнению парламентариев, история повторяется - угнетение, дискриминация и насилие в отношении крымских татар снова начались пять лет назад, когда Россия незаконно аннексировала Крым.

"Необходимо солидаризироваться с крымско-татарским народом и продолжать политику непризнания совершенной в 2014 году Российской Федерацией аннексией украинского Крыма", - говорится в сообщении.

Массовые депортации татар из Крыма начались 18 мая 1944 года. Из Крыма в Центральную Азию было сослано более 230 000 человек - почти все проживавшие на полуострове татары.

Почти половина сосланных преимущественно в Узбекистан татар умерла от голода и болезней. Остальным было разрешено вернуться в Крым только с началом "перестройки".

После того, как пять лет назад Россия аннексировала Крым, были запрещена ассамблея татарской диаспоры и телеканал, были задержаны и брошены за решетку сотни активистов.

Более 10 000 проживавших в Крыму татар из-за преследований и репрессий были вынуждены оставить свои дома в Крыму и переселиться жить на Украину.

Некоторым татарским активистам, таким, как Мустафа Джемилев и Рефат Чубаров, запрещен въезд в Крым.