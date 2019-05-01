В Литве с визитом находится начальник штаба обороны канадских вооруженных сил

1 мая с первым официальным визитом в Литву прибыл начальник штаба обороны канадских вооруженных сил Джонатан Ванс.
Jonathan‘as H. Vance‘as
© Reuters / Scanpix

Цель визита - укрепление трансатлантических связей и сотрудничество Канады в оборонной сфере с ее союзниками в Восточной Европе – со странами Балтии, сообщает Минобороны.

2 мая состоится церемония встречи гостя у Министерства обороны Литвы. Ванс встретится с министром обороны Раймундасом кароблисом, командармом ЛА генералом-лейтенантом Йонасом-Витаутасом Жукасом, другими представителями армии.

Ванса ознакомят с мощностями Литовской армии, приоритетами их развития, планами, с запланированными в Литве военными учениями и анализом информационного пространства.

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