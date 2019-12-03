Во вторник 75 членов Сейма голосовали "за" поправки к Закону об образовании, семеро воздержались, таким образом был узаконен порядок обучение на дому.

Поправки вступят в силу в июне, чтобы семьи могли выбирать домашнее обучение уже со следующего учебного года.

Переходить на домашнее образование можно будет в том случае, если с избранной школой заключен договор об обучении. Оно приравнивается к образованию, полученному в школе.

Также введена обязательная проверка условий обучения в семье.

Предусматривается, что до заключения договора об обучении на дому с избранной школой, привлекаются нужные специалисты, которые оценивают условия обучения в семье, уровень подготовки и знаний ребенка.

Школа, с которой составляется договор об обучении, должна будет консультировать учеников, обеспечивать их учебными материалами, периодически оценивать прогресс обучения, достижения, обеспечение потребности социализации.