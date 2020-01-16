В Литве пройдет традиционная "Снежная встреча" экспертов

В мероприятии кроме прочих гостей примут участие министр обороны Латвии, министры иностранных дел Польши и Словакии, ассистенты госсекретаря США и секретаря по обороне.

"В этом году внимание будет уделено укреплению трансатлантических связей, роли России и Китая в нынешнем геополитическом контексте, будут обсуждаться цели НАТО по укреплению евроатлантической безопасности", – говорится в сообщении Министерства иностранных дел Литвы.

В тринадцатой "Снежной встрече" примут участие более 100 дипломатов высокого ранга, советников, депутатов, экспертов аналитических центров, экспертов по международной политике и политике безопасности из почти 15 стран, из организаций НАТО и ЕС.