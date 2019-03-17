19 самоуправлений избрали главу уже в первом туре, тогда же были избраны и члены муниципальных советов.
Голосование на избирательных участках в воскресенье начнется в 7 часов и завершится в 20 часов. Количество избирателей в списках, которые выбирают мэров составляет 1 млн. 671 тыс. 790 человек.
До окончания голосования действует запрет на агитацию не только на проходящих муниципальных выборах, но и на предстоящих президентских выборах и референдумах.
Агитацией не считается информация о проходящих выборах, об их важности для жизни государства, о количестве избирателей, пришедших голосовать, призывы голосовать, и прочая информация, которая не призывает не участвовать в выборах, голосовать за того или иного кандидата.
В целом на муниципальных выборах местные политики боролись за 1502 мандата в муниципальных советах, из них 60 за мандаты мэров. В воскресенье должен быть избран 41 мэр.
На муниципальных выборах баллотировались более 13 тыс. политиков.
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