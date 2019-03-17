В воскресенье в 41-ом муниципалитете Литвы проходит второй тур выборов мэров. В нем борются два кандидата, набравшие наибольшее количество голосов в первом туре.
© DELFI / Lukas Bartkus

19 самоуправлений избрали главу уже в первом туре, тогда же были избраны и члены муниципальных советов.

Голосование на избирательных участках в воскресенье начнется в 7 часов и завершится в 20 часов. Количество избирателей в списках, которые выбирают мэров составляет 1 млн. 671 тыс. 790 человек.

До окончания голосования действует запрет на агитацию не только на проходящих муниципальных выборах, но и на предстоящих президентских выборах и референдумах.

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Агитацией не считается информация о проходящих выборах, об их важности для жизни государства, о количестве избирателей, пришедших голосовать, призывы голосовать, и прочая информация, которая не призывает не участвовать в выборах, голосовать за того или иного кандидата.

В целом на муниципальных выборах местные политики боролись за 1502 мандата в муниципальных советах, из них 60 за мандаты мэров. В воскресенье должен быть избран 41 мэр.

На муниципальных выборах баллотировались более 13 тыс. политиков.

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