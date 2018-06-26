Фигурант «болотного дела» Дмитрий Бученков, заочно арестованный Замоскворецким судом, получил политическое убежище в Литве, сообщает «Медиазона». По словам брата активиста Виталия Бученкова, убежище предоставили 25 июня.
© DELFI / Konstantin Ameliuškin

Анархиста Дмитрия Бученкова задержали в декабре 2015 года. Его обвинили в участии в массовых беспорядках (часть 2 статьи 212 УК), а также применение насилия в отношении представителя власти (статья 318 УК) и арестовали.

Следствие утверждало, что 6 мая 2012 года Бученков был на Болотной площади, бил полицейских и распылил перцовый газ. Сам Бученков и его родственники утверждают, что активиста в тот день не было в Москве.

В качестве доказательства вины анархиста показывали фотографии и видео, на которых, по мнению следствия, запечатлен Бученков. При этом защита настаивала, что на этих кадрах и записях другой человек.

9 ноября 2017 года Бученков не пришел на очередное заседание Замоскворецкого суд. Сам активист позднее объяснил, что уехал из России и попросил политическое убежище в одной из стран Евросоюза. Позднее Замоскворецкий районный суд заочно арестовал Бученкова.

Европейский суд по правам человека решил, что российские власти нарушили в отношении Бученкова статьи 5 в части 3 и 4 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, гарантирующие судебное разбирательство в течение разумного срока и безотлагательное рассмотрение судом правомерности его заключения под стражу. Ему назначили компенсацию в 2,6 тысячи евро.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Политика

В Литве получил политическое убежище фигурант "болотного дела" (9)

Фигурант «болотного дела» Дмитрий Бученков, заочно...

Советник президента: ЕС на следующей неделе представит результаты стресс-тестов БелАЭС (9)

Евросоюз (ЕС) на следующей неделе представит...

Адоменас вышел из фракции консерваторов в сейме Литвы (2)

Исключенный из партии консерваторов Союз отечества -...

Сейм Литвы во втором чтении принял налоговую реформу (2)

Сейм Литвы во вторник принял во втором чтении реформу...

Potential Nord Stream 2 route At the official opening of Nord Stream Nord Stream

Европейские эксперты: "Северный поток-2" – стратегическая ошибка Берлина и угроза для стран Балтии (481)

С помощью "Северного потока-2" российское правительство...

TOP новостей

Романова планируют судить в Литве заочно (21)

Скрывающегося в России основного акционера...

Potential Nord Stream 2 route At the official opening of Nord Stream Nord Stream

Европейские эксперты: "Северный поток-2" – стратегическая ошибка Берлина и угроза для стран Балтии (481)

С помощью "Северного потока-2" российское правительство...

С июля в Литве меняется закон: 4 случая, в которых ребенка могут забрать из семьи (5)

С июля этого года детей в Литве будут забирать из...

Вы купили автомобиль? Regitra напоминает, что делать дальше (3)

Вы только что купили автомобиль? Regitra напоминает, что...

В Литве значительно сократилось число работников, получающих меньше минимума (12)

Зарплату меньше 400 евро (минимальной) в Литве...