Анархиста Дмитрия Бученкова задержали в декабре 2015 года. Его обвинили в участии в массовых беспорядках (часть 2 статьи 212 УК), а также применение насилия в отношении представителя власти (статья 318 УК) и арестовали.
Следствие утверждало, что 6 мая 2012 года Бученков был на Болотной площади, бил полицейских и распылил перцовый газ. Сам Бученков и его родственники утверждают, что активиста в тот день не было в Москве.
В качестве доказательства вины анархиста показывали фотографии и видео, на которых, по мнению следствия, запечатлен Бученков. При этом защита настаивала, что на этих кадрах и записях другой человек.
9 ноября 2017 года Бученков не пришел на очередное заседание Замоскворецкого суд. Сам активист позднее объяснил, что уехал из России и попросил политическое убежище в одной из стран Евросоюза. Позднее Замоскворецкий районный суд заочно арестовал Бученкова.
Европейский суд по правам человека решил, что российские власти нарушили в отношении Бученкова статьи 5 в части 3 и 4 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, гарантирующие судебное разбирательство в течение разумного срока и безотлагательное рассмотрение судом правомерности его заключения под стражу. Ему назначили компенсацию в 2,6 тысячи евро.
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