Член парламентской Социал-демократической фракции Риманте Шалашявичюте говорит, что регистр сексуальных преступлений мог бы быть широко доступным, потому что сейчас доступ к информации нынешнего регистра совершивших преступления лиц сильно затруднен.
"Сейчас у нас есть общий регистр, в котором регистрируются подозреваемые и совершившие преступления лица. Сюда попадают и те лица, преступления которых связаны с сексуальной эксплуатацией. Из-за отсутствия отдельного регистра трудно получить информацию различным учреждениям, неправительственным организациям, которые работают с детьми и трудоустраивают людей", - сказала в пятницу Р. Шалашявичюте в сейме журналистам.
Глава Центра по борьбе с торговлей людьми и эксплуатацией Кристина Мишинене сказала, что неправительственники хотели бы, чтобы обезличенная информация о сексуальных преступниках была доступнее - например, чтобы жители того или иного региона видели, сколько в нем лиц, совершивших преступления или подозреваемых.
"По нашему мнению, не нужны имя, фамилия, точный адрес, но община должна знать, что на их территории есть пять-десять-двадцать лиц, которые были обвинены в таком преступлении", - сказала К. Мишинене.
Собранный Отделом расследований канцелярии Cейма Литвы материал показывает, что отдельные реестры сексуальных преступников созданы в США, Канаде, Хорватии, Португалии, Франции, такой регистр планируется создать и в Польше. Во многих странах в отношении сексуальных преступников, отбывших наказание, применяются дополнительные меры ограничения, особенно в сфере работы с детьми.
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