"В этих решениях не осталось выделенных групп риска, не остается рекомендаций вывешивать на входе информацию с рекомендацией и предупреждением для людей из групп риска отказаться от посещения", – заявил в понедельник на пресс-конференции министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига.

"Это сделано сознательно, в качестве реакции на бурные дискуссии в публичном пространстве, поскольку встречались случаи, когда рекомендации воспринимались как обязательство или запрет на вход определенных групп лиц", – добавил он.

Кроме того, теряет силу рекомендация воспитывать ребенка дома, когда он страдает от хронических заболеваний, и когда ребенок живет с людьми, входящими в группу риска. Также уже не действует рекомендация не допускать детей к участию в деятельности неформального просвещения, если у него есть хронические заболевания.

До сих пор, в отношении магазинов, кафе и прочих заведений действовали рекомендации, в которых предлагалось рекомендовать людям из группы риска работать удаленно или не работать вообще, если для этого есть возможности.

Также в указах министра здравоохранения по поводу оказания публичных услуг было обязательство предоставлять на хорошо видном для посетителей месте информацию о том, что в них не рекомендуют посещение лиц из групп риска, людям 60 лет и старше, либо страдающим от хронических заболеваний.

Все же А. Верига акцентирует, что общие рекомендации в отношении лиц, находящихся в группе риска, продолжают действовать.