В Литве отмечают 25-летие вывода советских войск

"Это было огромным завоеванием восстановившего независимость государства, ознаменовавшее настоящий конец оккупации", - утверждает министр обороны Литвы Раймундас Кароблис.
По этому случаю на Площади независимости у парламента состоялась торжественная церемония. Военные Роты почетного караула литовской армии под звуки литовского гимна подняли флаг Литвы и выступили с показательной программой.
В торжествах принимают участие президент Даля Грибаускайте, спикер Сейма Викторас Пранцкетис, премьер Саулюс Сквернялис, председатель Верховного Совета-Восстановительного сейма Витаутас Ландсбергис и другие.
В 1940 году армия Советского союза вошла в Литву и началась длившаяся 50 лет оккупация, потребовавшая множество жертв.
Когда 11 марта 1990 года Литва объявила независимость, начали решать и вопрос вывода чужой армии. 31 января 1992 года состоялись первые переговоры о выводе армии, а 8 сентября В. Ландсбергис и бывший тогда руководителем России Борис Ельцин в Москве подписали окончательное соглашение и предусмотрели график вывода российских войск.
В советские годы на территории Литвы было дислоцировано около пяти дивизий - около 34,5 тыс. военных, 1000 танков, около 180 самолетов и 1901 бронированных машин.
Главным уполномоченным по выводу российских войск в Литве был тогдашний министр Аудрюс Буткявичюс. Его заместителем и уполномоченным по делам вывода был полковник Стасис Князис.
Начальником отдела, в котором служил Анатолий Малышкин, был Юозас Славинскас. В обязанности отдела входила организационная работа, связанная с соблюдением договора о выводе. "Через нас проходили все заявки по вывозу имущества, так как было оговорено, какое имущество - движимое и недвижимое - может быть вывезено или нет. Россияне подавали заявки, заказывали эшелоны и всё это должно было завизировано уполномоченным и проходило через нас. Мы все сверяли“, - рассказывает Анатолий.
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