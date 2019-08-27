В Литве оценивают перевод Министерства сельского хозяйства в Каунас

Во вторник президент Литвы Гитанас Науседа приветствовал решение нового министра сельского хозяйства Андрюса Палёниса о создании рабочей группы для новой оценки целесообразности и обоснованности перемещения министерства сельского хозяйства из Вильнюса в Каунас.
Andrius Palionis, Gitanas Nausėda
© DELFI / Kiril Čachovskij

По словам президента, преимущества и недостатки перевода должны быть взвешены до начала реформы.

"Усилия министра А.Палёниса по оценке выгод от перемещения Министерства сельского хозяйства в Каунас являются позицией, которую следует приветствовать", - написал на своей страничке в Facebook Г.Науседа.

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"Развитые страны прежде чем проводить такие реформы и пытаться принять правильные решения всегда оценивают как преимущества, так и недостатки проекта. Отрадно, что Литва перенимает хороший опыт западных стран", - добавил президент.

Рабочая группа, созданная представителем социал-трудовиков А.Палёнисом, должна представить свои выводы министру до 6 сентября.

В рабочую группу входят специалисты Министерства сельского хозяйства, представители Управления государственных закупок и Банка имущества, профсоюза работников Министерства сельского хозяйства, а группу возглавит Юрий Корниенко, начальник отдела по предупреждению коррупции и внутренним расследованиям Минсельхоза.

На прошлой неделе министерство официально пригласило победителя тендера по аренде помещений Минсельхозу - входящее в концерн SBA предприятие Bei Capital для подписания контракта 10 сентября. Ранее подписание контракта с победителем было назначено до 26 августа.

В ходе предвыборной кампании Сейма Литвы 2016 года Союз крестьян и "зелёных" Литвы (СКЗЛ) обещал перевести в Каунас министерства окружающей среды и сельского хозяйства. В рамках подготовки к осуществлению этих планов в апреле этого года в Каунасе было открыто одно подразделение Министерства сельского хозяйства.

Идею о переводе министерства решительно поддерживает лидер "крестьян" Рамунас Карбаускис.

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