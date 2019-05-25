В субботу ночью вступил в силу запрет на агитацию во время второго тура выборов президента Литвы и выборов в Европейский парламент. Закон запрещает агитацию в любой форме за 30 часов до начала выборов и референдумов и в день выборов до окончания голосования.
© DELFI / Karolina Pansevič

Запрет на агитацию начался в субботу в 01:00 и будет продолжаться до 20:00 воскресенья, за исключением уличной политической рекламы, обнародованной до начала действия этого запрета.

Агитационными материалами не считается информация о происходящих выборах и референдумах, их важности для государственной жизни, количестве прибывших на избирательные участки, приглашение прийти на выборы или иная информация, которая не призывает не участвовать в выборах или референдумах, голосовать за или против.

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За нарушение закона грозит административная ответственность – штраф от 140 до 300 евро, а членам избирательных комиссий, служащим, наблюдателям – от 300 до 1150 евро.

Представителям СМИ за такое нарушение грозит штраф в размере от 2700 до 6000 евро.

В воскресенье в Литве будет проходить второй тур выборов президента, в котором примут участие самостоятельно выдвинувший свою кандидатуру экономист Гитанас Науседа и выдвинутая консерваторами бывшая министр финансов, член Сейма Литвы Ингрида Шимоните, а также выборы в Европарламент, в которых участвуют 16 списков кандидатов, выдвигаемых партиями и общественными комитетами.

В целом Литва выберет 11 европарламентариев.

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