В Литве находится с визитом глава МИД Армении

В Литве с официальным визитом находится министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян.
Lietuvos ir Armėnijos vėliavos
© DELFI / Tomas Vinickas

В понедельник гостя примут в Вильнюсе премьер Саулюс Сквернялис, председатель сейма Викторас Пранцкетис и министр ИД Линас Линкявичюс.

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"В ходе бесед намечается обсудить укрепление двусторонних связей, сотрудничество Армении с Евросоюзом (ЕС), ситуацию на Южном Кавказе и другие актуальные темы международной политики", – сообщает МИД Литвы.

Министром ИД З. Мнацаканян первый раз был назначен в мае прошлого года, а когда в январе нынешнего года было сформировано новое правительство Армении, он продолжил работу на этой должности.

Это первый визит этого главы внешнеполитического ведомства Армении в Литву. Последний раз глава МИД Армении посетил Литвы в 2013 году.

Армения поддерживает тесные торговые, политические и военные отношения с Россией, поэтому ее связи с ЕС ограничены, она не стремится к такой плотной интеграции, как Грузия, Украина или Молдавия.

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