В четверг с визитом в Литве находится генеральный секретарь Организации экономического развития и сотрудничества (ОЭСР) Анхель Гуррия.
OECD Secretary-General Angel Gurria
© Reuters/Scanpix

Он встретится с президентом страны Далей Грибаускайте, премьером Саулюсом Сквярнялисом и председателем сейма Викторасом Пранцкетисом.

Третьего мая этого года Литву официально пригласили присоединиться к конвенции ОЭСР, договор о вступлении в эту организацию был подписан в конце мая.

На минувшей неделе сейм ратифицировал договор о вступлении страны в эту организацию, его еще нужно депонировать в правительстве Франции.

Переговоры о членстве Литва начала три года назад и завершила в апреле этого года.

Поначалу членство в ОЭСР будет стоить Литве примерно 2,8 млн евро, а с 2022 года эта плата должна снизиться до 1,8 млн евро.

В процессе вступления Литва отставала от соседних стран Евросоюза - Польша стала членом организации в 1996 году, Эстония - в 2010, а Латвия - в 2016-ом.

Как отмечают сторонники членства, вступление в этот клуб не только поднимает престиж страны, но и принесет всестороннюю выгоду - Литва получит экспертную помощь ОЭСР высшего уровня, обеспечит более благоприятные оценки инвесторов, более дешевые заимствования и более простой доступ к торговым площадкам в мире.

В ОЭСР, считающуюся неформальным клубом влиятельных стран мира, сейчас входят 35 государств, достигших высокого уровня экономического развития.

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