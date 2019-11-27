В Литве надеются, что Турция не заблокирует планы обороны Балтии

После того, как СМИ сообщили, что Турция отказывается утвердить планы обороны НАТО для стран Балтии и Польши, министр иностранных дел Литвы выразил надежду, что необходимые решения будут приняты до саммита, который пройдёт на следующей неделе.
Asta Skaisgirytė, Linas Linkevičius
© DELFI / Kiril Čachovskij

"Окончательного решения пока нет. Мы находимся в процессе согласования позиций и надеемся, что некоторые решения будут согласованы до саммита в Лондоне, который состоится в начале декабря", - сказал Линас Линкявичюс BNS во вторник вечером.

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Новостное агентство Reuters сообщило во вторник, что Турция откажется поддержать планы обороны стран Балтии и Польши, если она не получит более сильную поддержку со стороны альянса в борьбе против курдских вооружённых формирования Высшего курдского совета (YPG) на севере Сирии.

Линкявичюс отказался подробно комментировать военное планирование и позицию Турции, но признал, что Анкара хочет, чтобы документы НАТО отражали её взгляды на курдские организации.

"Я бы не хотел вдаваться в детали, потому что многие документы ещё на стадии согласования, да, есть разные интерпретации и интересы. Правда в том, что для Турции очень важно документировать отношения с некоторыми курдскими группировками, и это долгосрочный процесс, об этом говорят не только в данном случае", - сказал Линкявичюс.

"Было бы неправильно утверждать, что существуют определённые разногласия или блокировки. Процесс идёт полным ходом", - добавил он.

Лидеры НАТО встретятся в Лондоне 3-4 декабря.

НАТО впервые утвердила планы обороны для стран Балтии в 2010 году, а после аннексии Крыма они были обновлены, но обсуждение деталей планов всё ещё продолжается.

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