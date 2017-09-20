В среду в Литве начинается акция "Обещание Литве": в предназначенной для этого книге свои обещания могут написать все желающие.
© DELFI / Karolina Pansevič

"Все, кто захочет оставить на следующее столетие свое обещание, то, чем живет сейчас, то, чего ожидает от Литвы в будущем, то, что он может сделать для Литвы - каждый сможет сделать надпись в этой книге. Она неограниченного размера", – сказал в среду утром в интервью телеканалу LRT председатель сейма Викторас Пранцкетис.

Первой в книге оставила надпись президент Даля Грибаускайте.

Книга, посвященная обещаниям, по его словам, будет представлена в ходе праздничной конференции, приуроченной к столетию состоявшейся в Вильнюсе в 1917 году Конференции литовцев. Далее книга будет путешествовать по всей Литве.

"Никаких ограничений нет, все обещания здесь желательным и приветствуются", - сказал спикер.

BNS
It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Рассылка новостей

Политика

Премьер о делегированных соцдемами министрах: незаменимых нет, есть только незамененные (1)

Литовский премьер Саулюс Сквернялис призывает...

В Литве начинается акция "Обещание Литве" (7)

В среду в Литве начинается акция "Обещание Литве": в...

Большинство отделений социал-демократов выступают за выход из коалиции (5)

Сорок три из шестидесяти отделений...

Лидер соцдемов удивил своей позицией в вопросе Островецкой АЭС (43)

Председатель социал-демократической партии Гинтаутас...

Президент Литвы в ООН: Кремль не способен побороть свою ненависть к Западу Представители России не стали слушать выступление президента Литвы (478)

Руководство России никак не может побороть свою...

TOP новостей

Новейший прогноз: вскоре начнет сокращаться численность работающего населения (14)

Государство собирает больше налогов, а ближайшие...

Президент Литвы в ООН: Кремль не способен побороть свою ненависть к Западу Представители России не стали слушать выступление президента Литвы (478)

Руководство России никак не может побороть свою...

Лидер соцдемов удивил своей позицией в вопросе Островецкой АЭС (43)

Председатель социал-демократической партии Гинтаутас...

Раскрыты подробности ракетного удара с вертолета на учениях "Запад-2017" (11)

Стали известны обстоятельства чрезвычайного...

В следующем году будут пересчитаны все пенсии (27)

Многие слышали, что на пенсию люди в будущем будут...