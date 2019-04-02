Во вторник началась пиар-компания предстоящего в мае референдума о двойном гражданстве. По словам вице-канцлера организовавшей кампанию правительственной канцелярии Дейвидаса Матулёниса, кампания пройдет в национальных и региональных СМИ – на порталах новостей, телевидении, в прессе и социальных сетях.
© DELFI / Domantas Pipas

Информацию о референдуме через диппредставительства также распространяет Vинистерство иностранных дел Литвы.

Информация, связанная с референдумом, будет доступна и на интернет-сайтах правительства и министерств. В целом на кампанию будет выделено 230 тыс. евро.

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Двенадцатого мая на референдуме перед гражданами будет поставлен вопрос о том, согласны ли они разрешить двойное гражданство тем, кто уехал в страны, соответствующие "критериям евроатлантической интеграции". Конкретные страны будут установлены законом.

В настоящее время двойное гражданство не допускается для эмигрантов, которые покинули Литву после восстановления независимости и приобрели гражданство другой страны.

Сейчас двойное гражданство не разрешено эмигрантам, уехавшим из Литвы после восстановления независимости и получившим гражданство новой страны проживания.

Ранее Конституционный суд указал, что это положение можно изменить только путем референдума.

По результатам опроса общественного мнения, проведенного по заказу правительства, в референдуме намерены участвовать около двух третей жителей Литвы.

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