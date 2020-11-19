В Литве начал работу новый военный атташе России

Руководитель Группы международных связей и операций Каролис Алекса подчеркнул, что Литва и Россия придерживаются различных позиций по вопросам безопасности и обороны, поэтому важно, что было стремление увеличивать взаимное доверие и прозрачность.

К. Алекса также заявил, что объединяющие много стран форматы, в которых участвуют Литва и Россия являются важными платформами, на которых взаимное доверие может быть усилено.

Литва, как и НАТО, в настоящее время не осуществляет никакого практического сотрудничества с Россией, оно остановлено из-за агрессии России в Украине.

"Весной 2014 года односторонним решением России были остановлены дополнительные меры по усилению безопасности и доверия, которые реализовывались на основании двусторонней договоренности между Литвой и Россией", - сообщается в пресс-релизе Минобороны.

Военный атташе Литвы в России назначается с 1995 года. Россия своего военного представителя в Литве назначает с 1994 года.