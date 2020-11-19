Руководитель Группы международных связей и операций Каролис Алекса подчеркнул, что Литва и Россия придерживаются различных позиций по вопросам безопасности и обороны, поэтому важно, что было стремление увеличивать взаимное доверие и прозрачность.
К. Алекса также заявил, что объединяющие много стран форматы, в которых участвуют Литва и Россия являются важными платформами, на которых взаимное доверие может быть усилено.
Литва, как и НАТО, в настоящее время не осуществляет никакого практического сотрудничества с Россией, оно остановлено из-за агрессии России в Украине.
"Весной 2014 года односторонним решением России были остановлены дополнительные меры по усилению безопасности и доверия, которые реализовывались на основании двусторонней договоренности между Литвой и Россией", - сообщается в пресс-релизе Минобороны.
Военный атташе Литвы в России назначается с 1995 года. Россия своего военного представителя в Литве назначает с 1994 года.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Литовская полиция сообщает о рейдах: за нарушителями будут следить и из зданий (109)
В Литве до сих пор большое количество водителей...
За сутки в Литве подтверждено 1680 новых случаев COVID-19, скончались 18 человек (28)
За минувшие сутки в Литве подтверждено 1680 новых случаев...
Коронавирус установили у спикера парламента Литвы Чмилите-Нильсен (2)
Коронавирус установили у спикера парламента Литвы...
Работа из дома – большие счета: должен ли работодатель оплачивать эти расходы (72)
Работающим удаленно работникам работодатель должен...
В Литве начал работу новый военный атташе России (14)
Министерство обороны Литвы ( МО ) в четверг...