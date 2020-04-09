В Литве на коронавирус проверили министров, все результаты - отрицательные

"Проверили весь кабинет министров, все результаты отрицательные", - сообщила в четверг BNS представитель министра здравоохранения Лина Бушинскайте.

То, что министров проверяли на прошлой неделе, в четверг подтвердил BNS министр юстиции Эльвинас Янкявичюс.

"Были, проверились, кровь сдали", - сказал министр.

Других деталей о проверки министров на вирус он не привёл.