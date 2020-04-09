В Литве на коронавирус проверили министров, все результаты - отрицательные

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Членов правительства Литвы на прошлой неделе проверили на коронавирус, все результаты - отрицательные.
"Проверили весь кабинет министров, все результаты отрицательные", - сообщила в четверг BNS представитель министра здравоохранения Лина Бушинскайте.
То, что министров проверяли на прошлой неделе, в четверг подтвердил BNS министр юстиции Эльвинас Янкявичюс.
"Были, проверились, кровь сдали", - сказал министр.
Других деталей о проверки министров на вирус он не привёл.
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