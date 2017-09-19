Во вторник Cейм 96 голосами "за" единогласно поддержал в первом чтении проект новой редакции Закона о защите прав ребенка. Осталось еще одно голосование, чтобы законопроект был принят. Его вступление в силу намечается с июля следующего года.
Подготовленный Министерством социальной защиты и труда проект предусматривает, что отделения по защите прав ребенка будут подотчетны не самоуправлениям, а учреждению при Министерстве соцзащиты и труда. Также устанавливается общая схема, как следует поступать ведомствам при получении сообщений о вызывающих обеспокоенность сигналах в семьях.
Закон установит возрастной предел, до которого детей нельзя будет оставлять без надзора взрослых. По проекту, родители или ответственные взрослые должны позаботиться о том, чтобы ребенок в возрасте до шести лет не оставался без объективной необходимости без надзора со стороны лиц старше 14 лет.
Закон будет обязывать работающих с детьми людей сообщать о замеченных нарушениях прав детей, в противном случае им будет грозить ответственность. Также устанавливаются уровни угрозы для детей, действия служб в соответствии с каждым из этих уровней.
Закон будет устанавливать, что ребенка можно забрать из семьи только по решению суда.
Реформа в сфере защиты прав ребенка инициирована после завершившейся смертью четырехлетнего мальчика вспышки насилия в Кедайняй, за убийство ребенка привлечены к суду его мать и отчим. Сразу после этой трагедии были приняты поправки, которые запретили применять к детям физические наказания, определили формы насилия в отношении детей, в том числе одна из них - отсутствие надзора.
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