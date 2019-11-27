В ходе встречи лидеры также обсудят вопросы двусторонних отношений, безопасности и реформы в Украине.

"Наша цель - услышать от президента В.Зеленского, каким будет его дальнейший курс", - сказала в преддверии визита президента Украины Аста Скайсгирите, советник по вопросам внешней политики Г. Науседы.

Литва является одним из наиболее активных сторонников Украины в международном сообществе, оказывая гуманитарную и военную поддержку стране и помогая реструктуризировать некоторые сферы государственного сектора.

В июле следующего года в Вильнюсе состоится конференция по реформам Украины, цель которой - стремиться объединить усилия международного сообщества для поддержки Киева.

В.Зеленский в Вильнюсе примет участие в открытии Литовско-Украинского бизнес-форума, почтит память литовских борцов за свободу на Антакальнисском кладбище и возложит цветы к памятнику Тарасу Шевченко.

На востоке Украины с 2014 года продолжается конфликт между Киевом и поддерживаемыми Россией сепаратистами, в результате которого погибли более 13 000 человек.

Ожидается, что лидеры Украины, России, Франции и Германии 9 декабря в Париже встретятся на переговорах о мире на Донбассе.

Беспорядки на востоке Украины начались сразу после аннексии Россией Крымского полуострова. Вскоре после массовых протестов из-за отказа подписать соглашение об ассоциации с Европейским союзом президент Украины Виктор Янукович сбежал в Россию.