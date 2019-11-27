Президенты Литвы и Украины Гитанас Науседа и Владимир Зеленский обсудят в среду отношения Украины с Европейским союзом (ЕС), НАТО и предстоящие мирные переговоры в восточной части страны.
Volodymyras Zelenskis
© AFP / Scanpix

В ходе встречи лидеры также обсудят вопросы двусторонних отношений, безопасности и реформы в Украине.

"Наша цель - услышать от президента В.Зеленского, каким будет его дальнейший курс", - сказала в преддверии визита президента Украины Аста Скайсгирите, советник по вопросам внешней политики Г. Науседы.

Литва является одним из наиболее активных сторонников Украины в международном сообществе, оказывая гуманитарную и военную поддержку стране и помогая реструктуризировать некоторые сферы государственного сектора.

Статьи по теме:
Навстречу нормандскому формату. К чему готовится Киев и "ЛНР-ДНР"?  (19)
Марюс Лауринавичюс: Для Украины даже война с Россией лучше, чем подписание "формулы Штайнмайера"  (151)

В июле следующего года в Вильнюсе состоится конференция по реформам Украины, цель которой - стремиться объединить усилия международного сообщества для поддержки Киева.

В.Зеленский в Вильнюсе примет участие в открытии Литовско-Украинского бизнес-форума, почтит память литовских борцов за свободу на Антакальнисском кладбище и возложит цветы к памятнику Тарасу Шевченко.

На востоке Украины с 2014 года продолжается конфликт между Киевом и поддерживаемыми Россией сепаратистами, в результате которого погибли более 13 000 человек.

Ожидается, что лидеры Украины, России, Франции и Германии 9 декабря в Париже встретятся на переговорах о мире на Донбассе.

Беспорядки на востоке Украины начались сразу после аннексии Россией Крымского полуострова. Вскоре после массовых протестов из-за отказа подписать соглашение об ассоциации с Европейским союзом президент Украины Виктор Янукович сбежал в Россию.

Статьи по теме:

Импичмент Трампа. Что нового мы услышали на слушаниях в конгрессе

На завершившихся в четверг открытых слушаниях в...

Украина будет поставлять ЕС российский газ по европейским правилам (23)

Киев обязался реструктурировать "Нафтогаз" в рамках...

Первая личная встреча Путина и Зеленского состоится в Париже (57)

Саммит в "нормандском формате" ( Украина , РФ, Германия и...

Политика

В парламенте идея интерпелляции Наркевичу: это падение на дно (5)

Председатель Партии свободы Аушрине Армонайте сказала,...

В Литве "хотят услышать от президента Зеленского, каким будет его дальнейший курс" (124)

Президенты Литвы и Украины Гитанас Науседа и...

Asta Skaisgirytė, Linas Linkevičius Protestai Turkijoje

В Литве надеются, что Турция не заблокирует планы обороны Балтии (12)

После того, как СМИ сообщили, что Турция отказывается...

Министры Литвы, Украины, Эстонии и Швеции осуждают действия РФ, поддерживают Киев (10)

В среду в Таллине министры иностранных дел Литвы ,...

Ingrida Šimonytė Ingrida Šimonytė Arnas Mazėtis, Ingrida Šimonytė

Шимоните: на этот раз правительство Литвы нарушило все свои обещания (95)

На этот раз в бюджете произошло так, что правительство...

TOP новостей

Vežėjų protesto akcija

В Вильнюсе состоялся протест перевозчиков: колонна тягачей ездила по центру города  член профсоюза: тягачами управляли белорусы и украинцы (48)

27 ноября в Вильнюсе прошел протест перевозчиков. Во...

Ольга Мазнева Работы и класс в Висагинском центре обучения технологиям и предпринимательству Работы и класс в Висагинском центре обучения технологиям и предпринимательству Ольга Мазнева

Учитель школы в Висагинасе, где учат зарабатывать: "Лучше концентрироваться на узком профиле, но воспитывать настоящих специалистов" (1)

Сегодня на уровне государства активно говорят о...

В Литве "хотят услышать от президента Зеленского, каким будет его дальнейший курс" (124)

Президенты Литвы и Украины Гитанас Науседа и...

Представитель профсоюза: водителям за участие в протесте платят 100 евро

27 ноября в Вильнюсе одновременно проходят две акции...

90 вильнюсских кафе в воскресные дни бесплатно угощают сеньоров кофе и чаем (21)

Уже 19-й год в Вильнюсе в преддверии зимних праздников...