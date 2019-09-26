В среду правление партии "Порядок и справедливость" приняло решение сформировать новую политическую партию с новым председателем.
Vytautas Kamblevičius, Remigijus Žemaitaitis
© DELFI / Josvydas Elinskas

"Мы приняли общим согласием решение о создании нового политического образования", - заявил журналистам после заседания председатель партии Порядок и справедливость Ремигиюс Жемайтайтис.

Он сказал, что на правлении договорились насчёт того, что лидером новой партии должен быть человек со стороны.

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Его первый заместитель в партии Витаутас Камблявичюс, недавно вступивший в конфликт с Жемайтайтисом, подтвердил свои намерения создать новую политическую силу.

"Мы создаём новую партию и ищем нового лидера", - заявил журналистам политик.

Жемайтайтис утверждает, что новая политическая сила будет названа "Суверенная Литва" либо "Единая Литва - Суверенная Литва".

Председатель партии "Порядок и справедливость" сказал, что на следующей неделе рабочая группа начнёт переговоры с потенциальными лидерами партии, в движение будут приглашены и другие люди.

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