Настольные учения - это проводимые в помещениях учения типа заседания, в которых участвуют должностные лица высшего уровня. Во время таких упражнений учения не проводятся в предполагаемых местах событий, их цель - улучшить готовность учреждений реагировать на грозящее или уже происходящее событие.

Министр внутренних дел Эймутис Мисюнас уже подписал приказ об организации учений 6 сентября.

"Такие настольные учения очень часто выявляют некоторые недостатки в координации, договоренностях, в прохождении информации, и мы можем сделать из этого соответствующие выводы", - сказал BNS министр.

"Тренироваться нужно всегда. Чем сложнее в учениях, тем проще на практике", - добавил он.

По словам Э.Мисюнаса, хотя эти учения плановые, важность таких реакций на террористические атаки усиливается напряжённой ситуацией в области безопасности в странах Европейского союза (ЕС), где за последние несколько лет из-за нападений джихадистов были убиты сотни людей.

"Конечно, мы видим ситуацию в европейских странах, поэтому хотим посмотреть, как все учреждения координируют свою деятельность", - отметил министр.

Учения будут проводиться в помещении Департамента полиции в Вильнюсе.