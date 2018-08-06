Должностные лица системы внутренних дел в сентябре проведут настольные учения, как следует реагировать на взрыв бомбы с радиоактивными материалами в местах массового сбора.
© Reuters/Scanpix

Настольные учения - это проводимые в помещениях учения типа заседания, в которых участвуют должностные лица высшего уровня. Во время таких упражнений учения не проводятся в предполагаемых местах событий, их цель - улучшить готовность учреждений реагировать на грозящее или уже происходящее событие.

Министр внутренних дел Эймутис Мисюнас уже подписал приказ об организации учений 6 сентября.

"Такие настольные учения очень часто выявляют некоторые недостатки в координации, договоренностях, в прохождении информации, и мы можем сделать из этого соответствующие выводы", - сказал BNS министр.

"Тренироваться нужно всегда. Чем сложнее в учениях, тем проще на практике", - добавил он.

По словам Э.Мисюнаса, хотя эти учения плановые, важность таких реакций на террористические атаки усиливается напряжённой ситуацией в области безопасности в странах Европейского союза (ЕС), где за последние несколько лет из-за нападений джихадистов были убиты сотни людей.

"Конечно, мы видим ситуацию в европейских странах, поэтому хотим посмотреть, как все учреждения координируют свою деятельность", - отметил министр.

Учения будут проводиться в помещении Департамента полиции в Вильнюсе.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Политика

Завершено расследование дела об имуществе семьи Бразаускене в США (10)

Вдова президента Альгирдаса Бразаускаса Кристина...

Литва научится реагировать на взрыв радиоактивной бомбы (12)

Должностные лица системы внутренних дел в сентябре...

Президент Литвы выразила соболезнования в связи с землетрясением в Индонезии

Число жертв землетрясения на острове Ламбок...

Глава МИД Литвы начинает визит в Грузию (12)

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в...

Бывшие политзаключенные и ссыльные призывают Россию впустить участников "Миссии Сибирь" (161)

Собравшись на слёт в субботу 4 августа, бывшие...

TOP новостей

Wizz Air будет летать из Вильнюса во Львов (1)

Осенью венгерский лоукостер авиакомпания Wizz Air начнёт...

Завершено расследование дела об имуществе семьи Бразаускене в США (10)

Вдова президента Альгирдаса Бразаускаса Кристина...

Литва не стремится, как Франция, запрещать смартфоны в школах (5)

Министерство образования и науки Литвы утверждает,...

Президент Литвы выразила соболезнования в связи с землетрясением в Индонезии

Число жертв землетрясения на острове Ламбок...

Цеппелины под мазурку: в Минске прошли праздники литовской и польской культуры (4)

4-5 августа на территории Верхнего города в Минске...