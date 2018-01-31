"Даже если бы у нас отключился Интернет, даже если бы и кризис, нам обрубили кабели, то оставшийся государственный сектор должен оставаться функциональным и действовать. В наше время без связи ты ничего не сделаешь", - сказал вице-министр обороны Эдвинас Кярза.
Созданием сети будет заниматься Министерство обороны, которое в этом году консолидировало ведомства, занимающиеся кибербезопасностью.
По словам Э. Кярзы, министерство уже подготовило законопроект о создании сети, он должен поступить в сейм на весенней сессии.
Вице-министр сказал, что сеть будет охватывать системы министерств, самоуправлений, комиссариатов полиции, учреждений здравоохранения, налогового ведомства, Фонда социального страхования.
По его словам, такая государственная сеть создается не только с целью повысить безопасность передаваемых данных, но и облегчить работу руководителям этих структур, которые сейчас в своих структурах отвечают за кибербезопасность.
"На самом деле очень сложно ожидать, что в каждом ведомстве появятся специалисты по кибербезопасности, которые и дорого обходятся, и сохранить их сложно, (...) поэтому если этим будет заниматься Минобороны, то все государство будет лучше защищено и не придется изобретать велосипед", - сказал Э. Кярза.
В заседании Комиссии по национальной безопасности участвовали представители правительства, разведывательных ведомств и президентского ведомства.
По словам вице-министра, им также рассказали о ситуации с кибербезопасностью и угрозах прошлого года, а также о данных об активизации кибершпионажа. Э. Кярза отметил, что "это очевидно следует связывать с Россией".
В декабре прошлого года правительство констатировало, что используемое некоторыми литовскими ведомствами российское программное обеспечение Kaspersky Lab представляет угрозу для безопасности страны. Обеспокоенность в связи с этой продукцией возросло после того, как США в прошлом году объявили, что эта компания может сотрудничать с российской разведкой.
Сейчас все использовавшие программное обеспечение Kaspersky Lab управляющие критическими информационными технологиями Литвы от него отказались.
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